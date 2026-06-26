Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, 43 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, 43 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.