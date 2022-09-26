Jelatin fabrikasında zehirlenen 3 işçi son yolculuklarına uğurlandı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:53

Gerede ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde, 25 Eylül Pazar günü akşamı saat 22.50 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek isteyen işçilerden birisi dışarı çıkmayınca diğer 3 işçi arka arkaya içeri girdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İşçilerden odaya son giren Enes Kayış’ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş (31), Yasin Başyiğit (23) ve Emrah Deniz’i (35) dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri odada yaptıkları ölçümlerde yüksek seviyede hidrojen sülfür, amonyak ve karbonmonoksit gazı tespit etti.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Odada bulunan gazdan etkilenen işçi Enes Kayış ve 3 itfaiye eri ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İtfaiye erleri hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zehirlenen işçi Enes Kayış’ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve entübe edildiği öğrenildi.

Zehirlenerek hayatını kaybeden işçiler Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz için Yeni Cami’de cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Mutlu Karataş’ın cenazesi Yunuslar köyüne, Yasin Başyiğit’in cenazesi Yakakaya köyüne defnedildi. Emrah Deniz’in cenazesi ise Ordu’nun Ünye ilçesine gönderildi.