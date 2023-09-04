Prof. Dr. Övgün Ercan cevapladı: Ege Denizi depremi öncü mü?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yerel, olağan bir gerilim boşalmasıdır. Büyük bir depremin öncüsü olduğunu sanmıyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:41
Prof. Dr. Övgün Ercan cevapladı: Ege Denizi depremi öncü mü?
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün İzmir Kuşadası açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu.

Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Kuşadası-Pamucak Körfezi kuzeyinde 4.08.2023 08.26’da M4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem özellikle Kuşadası, Selçuk’da duyulmuştur. Artçı depremleri en büyüğü M3,1 olarak gerçekleşmiştir. Yerel, olağan bir gerilim boşalmasıdır. Büyük bir depremin öncüsü olduğunu sanmıyorum.”


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