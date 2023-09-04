Son dakika... Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.26'de, merkez üssü Ege Denizi - Kuşadası Körfezi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.08 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2023-09-04
Saat:08:26:08 TSİ
Enlem:37.962 N
Boylam:27.141 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lhd0LNUAFC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem Aydın ve İzmir’de de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.
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