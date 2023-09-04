Son dakika... Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:42
Son dakika... Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.26'de, merkez üssü Ege Denizi - Kuşadası Körfezi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Deprem Aydın ve İzmir’de de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.


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