Son dakika... Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:42

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.26'de, merkez üssü Ege Denizi - Kuşadası Körfezi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Deprem Aydın ve İzmir’de de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.