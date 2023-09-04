Son depremler! Kuşadası'nda deprem mi oldu? 4 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Eylül'de meydana gelen depremler...
4 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:54:47 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:46:20 -.- 3.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:43:02 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:34:09 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:31:32 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:29:17 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:26:08 -.- 4.4 -- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:42:59 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:30:13 -.- 3.9 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
07:06:43 -.- 2.2 -.- DEMIRKAPI-SOLHAN (BINGOL)
06:07:00 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY)
05:52:10 -.- 1.7 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI)
05:08:53 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN
05:08:49 -.- 2.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)
04:47:48 -.- 2.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA)
04:45:03 -.- 1.9 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:13:31 -.- 2.5 -.- AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ)
03:43:18 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
03:27:37 -.- 1.6 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA)
03:05:05 -.- 1.8 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:54:05 -.- 2.2 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
02:35:56 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:54:25 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:50:45 -.- 2.7 -.- SURIYE
01:30:46 -.- 3.0 -.- AHILER-PAMUKOVA (SAKARYA)
01:01:32 -.- 1.9 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:43:39 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
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