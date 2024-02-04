Jess Molho'dan duygulandıran Defne Joy Foster paylaşımı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:15

Güncelleme: 04.02.2024 - 11:15

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden 13 yıl geçti. Sunucu Jess Molho, aradan yıllar geçmesine rağmen rol arkadaşı Foster'ı anmaya devam ediyor.

"UNUTULMADIN, ÖZLENDİN"

Sosyal medya hesabından Foster ile diziden bir kare paylaşan Molho, "13 yıl oldu. Unutulmadın, özlendin" notunu kaydetti.







