Jess Molho'dan duygulandıran Defne Joy Foster paylaşımı
Sunucu Jess Molho, 13 yıl önce hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ı unutmadı.
Sihirli Annem dizisiyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden 13 yıl geçti. Sunucu Jess Molho, aradan yıllar geçmesine rağmen rol arkadaşı Foster'ı anmaya devam ediyor.
"UNUTULMADIN, ÖZLENDİN"
Sosyal medya hesabından Foster ile diziden bir kare paylaşan Molho, "13 yıl oldu. Unutulmadın, özlendin" notunu kaydetti.
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