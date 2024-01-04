Eşi ve kızı hakkındaki yorumlara sinirlenen Jess Molho: 'Onlar benim malım değil'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:07

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:10

Demet Akalın ile birlikte TV8 ekranlarında Gel Konuşalım isimli programın moderatörlüğünü üstlenen oyuncu Jess Molho, sosyal medyadan gelen bir yorum üzerine dayanamadı. İşin içine eşini ve kızını da katan yoruma sinirlenen Molho, ders niteliğinde bir cevap verdi.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Gel Konuşalım'da, Jess Molho ve Demet Akalın, güncel olayları ve magazini yorumluyor.

Jess Molho'nun yorumları ise izleyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günkü programda özgürlük hakkında konuşan Molho'ya bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine başarılı sunucu konuyla ilgili konuştu.

Öncelikle söylenenlere sinirlenen ve "Dayanamıyorum" diyen Jess Molho, "Artık üstüme gelinmeye başlandı. Şimdi ben şöyle anlatayım, ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim. Yani benim karım veya kızım bana danışarak kıyafet giymiyorlar. He onlarla ilgili bir sıkıntım olursa zaten ben onlara tatlı dille anlatırım. Yine onlar isterse yapar, isterse yapmaz" şeklinde sözlerini devam ettirdi.

Ardından eşi ve kızı için "Onlar benim malım değil" diyen Jess Molho, kadınlara seslenerek "Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz" dedi.

Jess Molho sosyal medyada takdir toplayan sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Onlar benim malım değil. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü hep yanlış yerden giriyorsunuz. Ve bunu hanımlar yapıyor çok üzülüyorum. Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz. Ben karımı her sabah onaylayarak evden göndermiyorum. Bana 'bu kıyafetleri onaylıyor musun? Ona göre gideceğim' demiyor. Bizim evde böyle bir durum yok. Sizin evde böyle bir durum varsa, lütfen bu zihniyeti düzeltmek için çabalayın."