Jet ski ile Yunanistan’a kaçıyorlardı: Ölümden döndüler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bindikleri jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve batma tehlikesi yaşayan 3 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:53
Jet ski ile Yunanistan’a kaçıyorlardı: Ölümden döndüler
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu jet ski’nin olumsuz hava şartları nedeniyle batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından jet ski üzerindeki 3 kaçak göçmen kurtarıldı. 

Kurtarılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


aydın haberleri Kuşadası haberleri kaçak göçmen haberleri jet ski haberleri Yunanistan haberleri

İlgili Haberler

Aydın’da 34 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’da 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Edirne'de 25 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 25 kaçak göçmen yakalandı
15’i çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı

15’i çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakanlık onay verirse Muğla, Aydın ve Edirne’de bınlerce ağaç kesilecek

Bakanlık onay verirse Muğla, Aydın ve Edirne’de bınlerce ağaç kesilecek
İzmir’de trans kadınlar saldırıya maruz kaldı

İzmir’de trans kadınlar saldırıya maruz kaldı
Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaptığı sırada fenalaşıp yaşamını yitirdi!

Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaptığı sırada fenalaşıp yaşamını yitirdi!
Bursa’da oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı! Bebeğe kaybettiği yavrusunun ismini koydu

Bursa’da oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı! Bebeğe kaybettiği yavrusunun ismini koydu
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: 38 ölü, 5026 yaralı!

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: 38 ölü, 5026 yaralı!
Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: 6 Şubat depremlerinin sonucu.endişe yok

Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: 6 Şubat depremlerinin sonucu.endişe yok
Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!