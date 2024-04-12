Jet ski ile Yunanistan’a kaçıyorlardı: Ölümden döndüler
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bindikleri jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve batma tehlikesi yaşayan 3 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu jet ski’nin olumsuz hava şartları nedeniyle batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından jet ski üzerindeki 3 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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