Son dakika | İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama!

18 Aralık 2021 Cumartesi, 22:16

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Elmadere Mahallesi'nde Polyak firmasına ait madende bugün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yetkililerden alınan bilgiye göre göçük altında işçi olmadığı öğrenildi.



Göçük nedeniyle oluşan gazdan etkilenen 7 işçinin tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.



DHA'da yer alan habere göre, İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda içinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İHA'nın aktardığına göre, Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi. Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, patlamanın ardından açıklama yaparak; 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali, ''Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmamıştır'' ifadelerini kullandı.

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