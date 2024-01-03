Jüristokrasi nedir? Jüristokrasi ne demek?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, söz konusu kararın 'juristokratik' bir davranış olduğunu bildirdi. Peki, Jüristokrasi nedir? Jüristokrasi ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:07
Jüristokrasi nedir? Jüristokrasi ne demek?
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Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ikinci ihlal kararı Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" dedi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, söz konusu kararın 'juristokratik' bir davranış olduğunu bildirdi. Peki, Jüristokrasi nedir? Jüristokrasi ne demek? 

JÜRİSTOKRASİ NEDİR?

Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Demokrasiye zıt bir kavramdır. Oligarşik bir yönetim biçimidir. Jüristokrasi, fonskiyon gaspı ile de tanımlanmaktadır. Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen juristokraside yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ön plana çıkar ve yargıçların yorumları ile şekillenen kanunlar ile ülke yönetilmeye çalışılır.


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