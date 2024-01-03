Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:07

Güncelleme: 03.01.2024 - 17:07

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ikinci ihlal kararı Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" dedi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, söz konusu kararın 'juristokratik' bir davranış olduğunu bildirdi. Peki, Jüristokrasi nedir? Jüristokrasi ne demek?

JÜRİSTOKRASİ NEDİR?

Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Demokrasiye zıt bir kavramdır. Oligarşik bir yönetim biçimidir. Jüristokrasi, fonskiyon gaspı ile de tanımlanmaktadır. Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen juristokraside yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ön plana çıkar ve yargıçların yorumları ile şekillenen kanunlar ile ülke yönetilmeye çalışılır.