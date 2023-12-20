Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:29

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:29

Özellikle sosyal medyada kullanılan catfish terimi kullancılar tarafından araştırılıyor. Catfish'in ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, Catfish ne demek? Sosyal medyada kullanılan catfish terimi ne anlama geliyor?

CATFİSH NE DEMEK?

"Catfish" terimi, genellikle sosyal medya ve çevrimiçi flörtleşme ortamlarında kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir kişinin çevrimiçi platformlarda başka bir kişi gibi davranması veya başka bir kişinin fotoğraflarını ve bilgilerini kullanarak kendini farklı biri gibi tanıtması anlamına gelir.

Catfishing genellikle insanların gerçek kimliklerini gizlemek veya manipüle etmek amacıyla yapılır. Bir kişi, örneğin sosyal medya hesaplarında ya da çevrimiçi flörtleşme uygulamalarında başka bir kişilik, fotoğraf veya bilgi kullanabilir. Bu durum, diğer kişileri yanıltarak, güveni kötüye kullanma ve çeşitli niyetlerle ilişkilendirilebilir.

Catfish terimi, aynı adı taşıyan bir televizyon şovu olan "Catfish: The TV Show"dan türetilmiştir. Bu şovda, çevrimiçi flörtleşmede veya sosyal medya ilişkilerinde başka bir kişinin kimliğini kullanarak başkalarını kandıran kişilerin hikayeleri ele alınır.