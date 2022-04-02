Kaan Efe yaşamak için hem zamanla hem dövizle yarışıyor

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan Barış ve Mehtap Şanal çifti, spinal müsküler atrofi (SMA) teşhisi konulan çocukları Kaan Efe’yi yaşatabilmek için varlarıyla yoklarıyla savaş veriyor. On aylık Kaan Efe’nin, amansız hastalıktan kurtulabilmek için 4.5 milyon liraya ihtiyacı var. Fedakâr baba Barış Şanal, yemek yemekte dahi güçlük çeken oğlu Kaan Efe’nin tek kurtuluş şansı olan yurtdışındaki gen tedavisi olduğunu söyledi. Şanal, oğlunun hayata tutunabilmesi için gerekli ücretin şimdiye kadar sadece yüzde 14’ünü toplayabildiklerini ifade etti.

ARTACAĞINA AZALIYOR

Türk Lirası’nın dolar karşısında uğradığı değer kaybının en büyük dezavantajları olduğunu ifade eden Şanal, “Kampanyamız 11 ay sonra bitecek ancak Kaan Efe’nin o kadar vakti kalmadı. Dövizin yükselmesi sebebiyle ne kadar yardım toplarsak toplayalım her geçen gün daha geriye gidiyoruz. Zaman aleyhimize işliyor” diyerek yardım çağrısında bulundu.

KAAN’LAR YAŞASIN

Şanal, ekonomik kriz nedeniyle bağış toplama konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını da belirterek “İnsanların bu ortamda bize yardım edecek durumu olmayabiliyor. Ramazan ayı başladığında fitre ve zekât konusunda destek alacağız. Bu süreçte en azından ihtiyacımız olan paranın yarısını toparlayabilirsek bir nebze olsun rahatlayacağız. Türkiye’de Kaan Efe gibi birçok çocuk var. Kaan’lar yaşasın. Her seferinde bu şekilde ayrı ayrı kampanyalar ile çocuklarımızın tamamını kurtaramayız. Bu tedavinin artık Türkiye’ye gelmesi lazım. Bu ilaç dünyada 40 ülkede var. Biz mağdurlar olarak Sağlık Bakanlığı’ndan ilacı Türkiye’ye getirmesini ve yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu tedavi giderlerini devletin karşılamasını istiyoruz. Bakanlık şu anda sadece kasları güçlendiren bir destekleme tedavisini karşılıyor. Kalıcı tedaviyi yine mağdur aileler karşılamak zorunda” dedi.