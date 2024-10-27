Kız arkadaşıyla tartıştı, otomobilini tramvay yoluna park etti: Seferler aksadı!
Bursa’da kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen şahıs, aracını tramvay hattına bırakınca, seferler aksadı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 FTU 268 plakalı otomobil sürücüsü, kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Otomobili tramvay yoluna çeken sürücü, kız arkadaşıyla tartışmasına dışarıda devam etti.
Tartışma sonucunda aracını bırakan genç, olay yerinden uzaklaştı. Sefer yapan tramvay ise aracın hat üzerine çekilmesi sonucu ilerleyemedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye ulaşarak aracı tramvay hattından kaldırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'