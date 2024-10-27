Kız arkadaşıyla tartıştı, otomobilini tramvay yoluna park etti: Seferler aksadı!

Bursa’da kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen şahıs, aracını tramvay hattına bırakınca, seferler aksadı.

Kız arkadaşıyla tartıştı, otomobilini tramvay yoluna park etti: Seferler aksadı!
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:22

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 FTU 268 plakalı otomobil sürücüsü, kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Otomobili tramvay yoluna çeken sürücü, kız arkadaşıyla tartışmasına dışarıda devam etti.

Tartışma sonucunda aracını bırakan genç, olay yerinden uzaklaştı. Sefer yapan tramvay ise aracın hat üzerine çekilmesi sonucu ilerleyemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye ulaşarak aracı tramvay hattından kaldırdı.


Etiketler: #Bursa #tramvay

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