Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Seferler aksadı
İstanbul'da Kabataş - Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle, seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin yine normalde döndüğü bildirildi.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle, seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Son olarak, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 7, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/sTV4gGrq64
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