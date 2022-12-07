Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Seferler aksadı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 17:43

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle, seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Son olarak, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.