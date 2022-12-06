Son dakika... Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı!
Son dakika haberi... Eyüpsultan Alibeyköy'de tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından adliyeye sevk edilen vatman Semi Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Feci kaza, önceki gün saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.
VATMAN TUTUKLANDI
Hastanede tedavisi tamamlanan vatman Semi Özcan, Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Özcan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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