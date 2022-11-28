Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle seferler, Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 28, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır.
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