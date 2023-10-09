Konya'da feci ölüm... Tramvayın önüne düştü!
Konya'da hareket halindeki tramvayın önüne dengesini kaybederek düşen 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında Şerife Pekuzunoğlu (45) tramvay durağında dengesini kaybederek seyir halinde olan tramvayın önüne düştü.
Tramvay altında sıkışan Şerife Pekuzunoğlu’nu fark eden çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Şerife Pekuzunoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tramvay altında kalarak hayatını kaybeden Pekuzunoğlu’nun cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Pekuzunoğlu'nun cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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