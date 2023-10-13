Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerine 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' düzenlemesi
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla 12.00-15.00 saatleri arasında seferlerin Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır" bilgisine yer verildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 13, 2023
15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İlber Ortaylı tarafından önerilen 26 film!
- Çocuğa cinsel istismara tahliye!
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi
- Erdoğan 'montaj'ı unuttu
- Mısır'dan Gazze sınırına büyük sevkıyat!
- Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması