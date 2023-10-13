Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerine 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' düzenlemesi

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla 12.00-15.00 saatleri arasında seferlerin Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 14:50
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerine 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' düzenlemesi
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır" bilgisine yer verildi.


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