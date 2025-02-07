Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yapılamayacak
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin, Kabatepe'den ise saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.
Etiketler: #feribot seferleri #Feribot #Gökçeada
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