'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama

Kabine değişikliği kulislerde konuşulurken, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi. Söz konusu iddia hakkında Akşener cephesinden açıklama geldi.

'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:56

AKP, 8. Olağan Kongresi'ni 23 Şubat tarihine çekerek parti yönetiminde kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı belirtildi. 

AKP’nin içinde yapılması olası değişiklerin yanı sıra, Kabine’de de yeniliklerin olacağı ileri sürülüyor. Buna göre, en az 5-6 Bakanın değişeceği kulislerde konuşulanların arasında. 

MERAL AKŞENER İDDİASI

Kabine değişikliğiyle ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sözcü yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısının 2’ye çıkarılacağını ve bu görevlerden birine Meral Akşener’in getirileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

AKŞENER CEPHESİNDEN YALANLAMA

OdaTV’nin aktardığı habere göre, İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener cephesi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. 


Etiketler: #Meral Akşener #AKP #Kabine

İlgili Haberler

İsmail Küçükkaya canlı yayında Meral Akşener'in 'Kürşad Zorlu' diyaloğunu anlattı: 'Devlet Bahçeli çok rahatlamıştır...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Meral Akşener'in 'Kürşad Zorlu' diyaloğunu anlattı: 'Devlet Bahçeli çok rahatlamıştır...'
Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi: 'Meral Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası

Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi: 'Meral Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
Tolga Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak iddia: 'Erdoğan, 31 Mart gecesi Meral Akşener'i istifadan vazgeçirdi'

Tolga Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak iddia: 'Erdoğan, 31 Mart gecesi Meral Akşener'i istifadan vazgeçirdi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler