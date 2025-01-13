'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama
Kabine değişikliği kulislerde konuşulurken, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi. Söz konusu iddia hakkında Akşener cephesinden açıklama geldi.
AKP, 8. Olağan Kongresi'ni 23 Şubat tarihine çekerek parti yönetiminde kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı belirtildi.
AKP’nin içinde yapılması olası değişiklerin yanı sıra, Kabine’de de yeniliklerin olacağı ileri sürülüyor. Buna göre, en az 5-6 Bakanın değişeceği kulislerde konuşulanların arasında.
MERAL AKŞENER İDDİASI
Kabine değişikliğiyle ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sözcü yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısının 2’ye çıkarılacağını ve bu görevlerden birine Meral Akşener’in getirileceğinin konuşulduğunu ifade etti.
AKŞENER CEPHESİNDEN YALANLAMA
OdaTV’nin aktardığı habere göre, İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener cephesi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Etiketler: #Meral Akşener #AKP #Kabine
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