'Kabine' kulisinde tarih değişti: Listede 3 Bakanın ismi var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin kongresine paralel olarak kabinede değişiklik yapacağı iddia ediliyordu. Kulislere göre kabinede beklenen değişim için tarih değişti. Listede ise 3 bakanın ismi var. İşte ayrıntılar...

'Kabine' kulisinde tarih değişti: Listede 3 Bakanın ismi var
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:04

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz günlerde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Salonun hınca hınç dolu olduğu kongrede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçildi.

Partinin en geniş karar alma organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısı da kongrede değişti.

Kongre ile paralel olarak Kabine değişikliğinin de yaşanacağı günler öncesinde kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

TARİH DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Ancak bu iddialar gerçekleşmedi. Kulislerde, kabine değişikliğinin nisan veya haziran aylarına kaldığı konuşuluyor.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısına göre, son günlerde kabine değişikliğinin tamamen kaldığını, en fazla 3 bakanla sınırlı olacağını iddia edenler var.

Nuray Babacan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Büyük kongredeki değişim konusunda hayal kırıklığına uğrayan, parti MKYK’sına alınan isimler konusunda rahatsız olan partililer, kabine değişikliğinden de umudunu yitirmiş gibi. Olsa bile başarı, liyakat, yetenek gibi konularda mesaj vermeyeceği düşünülüyor."


Etiketler: #Kabine #kabine değişikliği #Kabine Toplantısı

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