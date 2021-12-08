Son dakika | Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Saat 16.35'te başlayan toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
TBMM'DEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
- Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır.
- Üstelik bu edepsizlik Meclis'in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Herkes yüce Meclis’e saygı göstermelidir.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin asaletine, nefasetine, nezaketine, nefasetine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.
- Meclis Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmelerinin bir an önce hayırlısıyla tamamlanmasını diliyorum.
- Yeni Hazine Bakanımız Nureddin Nebati’yi burada tekrar tebrik ediyorum.
KATAR ZİYARETİ HAKKINDA
- Katar’la bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık.
- Türkiye’nin yatırım atağı her anlamda hızla sürmektedir. Ülkemizin dört bir yanında kimi kendi vatandaşlarımız tarafından kimi uluslararası yatırımcılar tarafından sürdürülen yatırımları yakından takip ediyoruz.
YENİ EKONOMİK MODEL
- Ülkemizi istihdam ve büyümeyle ileri taşıyacağız. Küresel ekonomideki belirsizlikler ortadan kalktıkça önümüzü daha iyi göreceğiz.
- Biz ne yaptığımızı, nasıl yapacağımız iyi bildiriyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.
- Geçmişte Türkiye başkalarının reçeteleriyle sıkıntılarını çözmeye çalışırken bu kez kendi hikayemizi yazıyoruz.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
- Milletimizin üzerindeki yükünü azaltmak için adımları birer birer atıyoruz. Asgari ücrette de aynısını yapacağız.
DESTEK AÇIKLAMASI
- Bugün de salgın döneminde başlattığımız esnaf kredilerine hazine faiz desteğiyle ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Desteği 2021'de devam ettirerek esnafımızı yükselen faizlerin yükünden koruduk. 2021'de kullanılan 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü hazine üstlenmiştir. Önümümüzdeki sene 26 milyar lirayı bulacaktır. Esnafımızın ilave yük altına girmeden işini gücünü sürdürmesini sağlamış olacağız.
YASTIK ALTI SÖYLEMİNİ YİNELEDİ
- Vatandaşlarımdan döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum
AYRINTILAR GELİYOR...
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