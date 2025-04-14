Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 14 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Nisan'da meydana gelen depremler...

14 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:43:07    -.-  1.6  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                      

07:24:21  -.-  3.4  -.-   EGE DENIZI                                   

06:42:32    -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                   

06:40:18   -.-  1.3  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                  

06:30:23    -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)     

06:13:20  -.-  1.8  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                 

05:15:58  -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                   

05:15:02  -.-  1.5  1.6   KORU-ARAPGIR (MALATYA)                       

04:57:44     -.-  1.6  -.-   ASAGICOBANISA-(MANISA)                       

04:10:39 -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                   

04:03:13     -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)            

04:01:27    -.-  2.1  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                      

03:48:07   -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                   

03:30:06    -.-  1.9  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)        

03:05:24     -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                   

02:24:04    -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                   

01:30:46    -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                   

00:59:03      -.-  1.5  -.-   SEYHLER-SUTCULER (ISPARTA)                                        

00:41:44   -.-  2.7  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                       


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