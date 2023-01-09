Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:54

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:54

2023 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gerçekleşmesine az kaldı. Yurttaşlar, Kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta olacağını merak ediyor. Kabine toplantısında halkı ilgilendiren hangi konuların masaya yatırılacağı araştırılıyor. ''Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?'' sorusu sık sık aratılıyor. İşte ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının ilk Kabine toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü saat 15:00'da gerçekleştirilecek.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine toplantısında konuşulacak olan konular yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine toplantısının gündem maddeleri içerisinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, meclis çalışmaları, ekonomi, enflasyon, dış politika terörle mücadele gibi konuların olması öngörülüyor. Sözleşmeliye kadro ve yargı paketinin de Kabine toplantısında konuşulması bekleniyor.