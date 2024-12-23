Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması

Yayınlanma: 23.12.2024 - 19:49

Güncelleme: 23.12.2024 - 20:30

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Dış politika, ekonomi ve göç idaresi konuları kabinede öne çıkan maddeler arasında yer aldı.

Konuşmasında emeklilere değinen Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiklerini anımsatarak, "Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin ise muhalefeti hedef aldı. Erdoğan muhalefetin süreci 'terörize' ettiğini savunarak şunları söyledi:

"Dünyayı takip eden, gelişmeleri doğru okuyan ülkeye ve millete ufuk çizen, sözünün ağırlığı olan muhalefet henüz ülkemizde neşvü nema bulmadı. Muhalefet maalesef 2025 bütçesi görüşmelerinde de katkı sunmak, yapıcı eleştiri yerine görüşmeleri sabote etmek, kışkırtmak, tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir. Son bütçe görüşmelerinde de afaki söylemler, ucuz polemikler, provakasyon kokan açıklamalar dışında hiçbir şey göremedik."

"YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Suriye'ye dair mesajlar da veren Erdoğan, bölgede terör örgütlerine geçit verilmeyeceğini yineleyerek, "Suriye'nin ve bölgemizin geleceğine DEAŞ ve PKK dair hiçbir terör yapılarına yer yoktur. Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Batılı ülkelerin bu canilerden desteğini yavaş yavaş kestiğini görüyoruz. PKK'lı caniler çin çember daralıyor, yolun sonu görülüyor. Kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklardır" sözlerini kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır. Mayısta başlayan dezenflasyon süreci 2025'te devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız. Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve en yüksek seviyeyi gördü.

Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında 584 milyar lira ayırdık. 2024 yılında vatandaşlarımızın her 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik. Suya yüzde 100'ün üzerinde zam yapanlar özellikle bu söylediklerimizi mahcubiyetle not etmelidir.

"BUNA MECBUR KALACAK"

Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum dünyanın ilgisini buraya yöneltti. Suriye'nin kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız. Doğru duvar yıkılmaz inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz.

İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Buna mecbur kalacaktır."