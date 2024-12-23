Çok konuşulacak AKP kulisi: Kabine değişikliği için tarih belli oldu

AKP'de nisan ayında yapılması planlanan 8. Büyük Kongre'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle şubat ayına çekildiği, kabine değişikliğinin de ocakta yapılacağı öne sürüldü.

Çok konuşulacak AKP kulisi: Kabine değişikliği için tarih belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:59

TBMM'de 12 günlük bütçe maratonunun tamamlanmasından sonra siyaset de hareketleniyor. 

Milletvekilleri bu hafta da çalışmalarına devam ettikten sonra mesaiye kısa bir ara verecek.  İktidar partisinde ise kongre hazırlıkları var.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP, il kongrelerini mart ayına kadar tamamlayıp, nisan ayında ise Büyük Kongre yapacaktı. 

TARİHLER BELLİ OLUYOR

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongrelerinin şubatın ortasına kadar bitirilmesini istedi. Şubat sonunda 8. Büyük Kongre yapılması bekleniyor.

Habere göre, ocak ayı itibariyle kabine revizyonu bekleniyor. Erdoğan, geçmiş dönemlerde kabine revizyonlarını genelde 3-4 isim veya 2 isimle sınırlı tuttu. 

Ancak bu defa 4-5 ismin değişebileceği belirtiliyor. 75 kişilik AKP MKYK listesinden yüzde 50’ye yakın bir değişim öngörülüyor.


Etiketler: #AKP #kabine değişikliği

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