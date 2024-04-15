Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:52

Güncelleme: 15.04.2024 - 12:52

Türkiye'nin siyasi ve ekonomi balıklarının ele alındığı toplantıda, alınan kararlar AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, son olarak 4 Mart tarihinde bir araya gelmişti. Peki, Kabine Toplantısı var mı? 15 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta olacak? Kabine Toplantısı'nın gündeminde ne var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Ancak yeni haftada Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kabine Toplantısı'nın tarihi açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa gibi konular için gözler Kabine Toplantısı'nda. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili bilgi ve resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.