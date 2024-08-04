Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Kabinenin ana gündem maddeleri ise Orta Doğu'da artan gerilim, terörle mücadele ve ekonomik gelişmeler olacak.
Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve Türkiye'nin bu gerilimi azaltmak için atabileceği diplomatik adımlar değerlendirilecek.
Ankara'da gerçekleşen ABD-Rusya esir takası da gündemde olacak. Geçtiğimiz hafta MİT'in koordinasyonunda Esenboğa Havalimanı'nda yapılan 26 kişilik takas, Kabine tarafından ele alınacak ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında atacağı yeni diplomatik adımlar tartışılacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele de Kabine toplantısının değişmez konularından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyonun ardından, yeni operasyonlara yönelik planlar masaya yatırılacak.
Ekonomi ise Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülen denetimler ve enflasyonla mücadele konuları detaylıca ele alınacak.
Toplantının ardından Erdoğan, kameraların karşısına geçerek kamuoyuna gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
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