Kaçak avcılığa suçüstü! Samsun'da 3,5 ton midye ele geçirildi

Samsun’da polis, kaçak avlanan 3,5 ton midye ele geçirdi. Ele geçirilen midyeler doğal yaşam ortamları olan denize polis ekiplerince geri bırakıldı.

Kaçak avcılığa suçüstü! Samsun'da 3,5 ton midye ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:53

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Havza ilçesinde polis tarafından bir kamyonetin kasasında gizlenmiş 200 çuval içinde 3 ton 500 kilo kara kıllı midye ele geçirildi.

Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 75 bin 540 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşam ortamları olan denize polis ekiplerince geri bırakıldı.

İDARİ PARA CEZASI

Kamyonetin fazla tonaj taşıdığı belirlenerek, karayolları yol kenarı denetim istasyonu tarafından da 51 bin 026 TL idari para cezası kesildi.


Etiketler: #Samsun #kaçak avlanma

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