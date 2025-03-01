Samsun’da 840 adet sentetik ecza ele geçirildi
Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 840 adet sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın ikametinde arama yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında P.A.Ç. (18) isimli şahsın adresinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Etiketler: #Samsun #sentetik #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- DEM Parti'den ilk tepki
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- Colani, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
- Öcalan’ın mektubu Erdoğan’ın yolunu açar mı?
- 'Milliyetçi' cepheden tepki