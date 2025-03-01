Samsun’da 840 adet sentetik ecza ele geçirildi

Yayınlanma: 01.03.2025 - 17:31

Güncelleme: 01.03.2025 - 17:31

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın ikametinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında P.A.Ç. (18) isimli şahsın adresinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.