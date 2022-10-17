Kaçak cinsel ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi
Denizli’de eşya kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheliden çok sayıda kaçak cinsel ilaçlar ve cep telefonu ele geçirildi.
Denizli’de 'Emtia (Eşya) Kaçakçılığı' suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Yapılan operasyon ve aramalarda, 679 adet kaçak cinsel içerikli ilaç, 11 adet çeşitli marka ve modellerde akıllı cep telefonu, 11 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
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