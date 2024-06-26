‘Kaçak forma’ operasyonu: 5 gözaltı
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin yurt dışında üretilen yeni sezon formalarını yasa dışı yollarla yurda sokanlara yönelik operasyon yapıldı. Kaçakçılık polisinin operasyonuyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda Güngören ve Esenler semtlerinde 1 işyeri ve 2 depoda arama yapıldı.
Aramalar sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımına el konurken 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaçak forma ve eşofmanların piyasa değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtildi.
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