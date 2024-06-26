‘Kaçak forma’ operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:06

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda Güngören ve Esenler semtlerinde 1 işyeri ve 2 depoda arama yapıldı.

Aramalar sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımına el konurken 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak forma ve eşofmanların piyasa değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtildi.