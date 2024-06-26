‘Kaçak forma’ operasyonu: 5 gözaltı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin yurt dışında üretilen yeni sezon formalarını yasa dışı yollarla yurda sokanlara yönelik operasyon yapıldı. Kaçakçılık polisinin operasyonuyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:06
‘Kaçak forma’ operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda Güngören ve Esenler semtlerinde 1 işyeri ve 2 depoda arama yapıldı. 

Aramalar sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımına el konurken 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

Kaçak forma ve eşofmanların piyasa değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtildi.


galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri beşiktaş haberleri trabzonspor haberleri forma haberleri

İlgili Haberler

Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
Interpol kırmızı bültenle arıyordu: MİT'ten 'Ali Dinçer' operasyonu

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: MİT'ten 'Ali Dinçer' operasyonu
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler