Yunanistan'dan itilen 72 kaçak göçmen kurtarıldı!

Ayvacık açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:11
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 ve 15 Kasım'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

Bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen 2 ayrı lastik botta 72 kaçak göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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