Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı

Van'da jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:44
Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Düzenlenen 35 operasyonda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorguları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 51 kilo 2 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 310 litre akaryakıt, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


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