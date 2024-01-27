Kaçak göçmenleri Yunan adası diyerek Muğla'ya bıraktılar

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:35

Marmaris Çiftlik Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup kaçak göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi.

İddiaya göre, göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan Adası diyerek Çiftlik koyuna terk edilen 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kurtarıldı.