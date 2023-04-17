Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü: 3 gözaltı

Kastamonu’da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:12
Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen oğerasyonda R.V., M.A., R.A. define bulmak için kazı yaparken suçüstü yakalandı.

ALETLERE EL KONULDU

Şahısların kazı yaptığı alanda ele geçirilen aletlere ise el konuldu. Olayla ilgili R.V., M.A., R.A. gözaltına alındı.


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