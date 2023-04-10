Kaçak define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:39

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:39

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde define bulmak amacı ile kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

MALZEMELERE EL KONULDU

Ekipler tarafından H.İ.K., Y.B., E.D., Z.D. ve O.K. isimli şahıslar, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yanında ise kazı sırasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.