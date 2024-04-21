Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Aydın’ın Köşk ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Kızılyer Mahallesi’nde A.O., N.O., M.G.Y., F.B. ve Ö.A. isimli şüpheli şahıslar tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada devriye tarafından suçüstü yakalandı.
Şüpheliler ile birlikte 1 adet metal dedektör ve farklı miktarda ve özellikte kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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