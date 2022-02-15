Yol çöktü: Göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yolun bir kısmı çöktü, işçi Duran Öcal'ın (48) bacakları toprak altında kaldı. Öcal, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı KASKİ, bölgede altyapı çalışması başlattı.
Çalışmaların sürdüğü sırada yolda çökme oldu, KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi Duran Öcal'ın bacakları toprak altında kaldı. İhbar sonrası olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan Öcal'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bacakları toprak altında kalan, taşlara sıkışan Öcal, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öcal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Haberler
- İşten atılan Migros işçileri TÜSİAD'ın kapısına dayandı: "Bu sefalete artık tahammülümüz yoktur"
- Türkiye bu işçiyi konuşuyor: Yaralı işçi üstü kirli diye ambulansa binmek istemedi
- Migros işçileri TÜSİAD'ın önünde: 6 arkadaşımız komalık oldu, 'hırsız' diye iftira atıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- İlk kez bulundu, bilim camiasına tanıtıldı
- Belediye başkan yardımcısına yumruklu saldırı
- Hücum oyuncuları takımı sırtladı
- Ege sularında 617 göçmen kurtarıldı
- 'Soylu ile araları açıldı' iddiası
- Pehlivan: 'Siyasi operasyon yaptılar'
- AKP'li belediyeden maliyet gerekçeli 'güncelleme'
- İtalyan oyuncudan dikkat çeken paylaşım
- Göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı
- Elon Musk, Tesla hissesini bağışladı