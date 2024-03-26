Kaçak madende bir işçi ölmüştü: Zanlılar adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:44
Kaçak madende bir işçi ölmüştü: Zanlılar adliyeye sevk edildi
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İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkut, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen T.M. ile kaza anında Korkut ile çalışan K.A. polislerce gözaltına alındı.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.


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