Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli adliyede

Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:03

Güncelleme: 25.03.2024 - 12:03

Niğde Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda İ. A.'nın sosyal medya platformu üzerinden 38 bin 495 dolar tutarında dolandırılmasıyla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Niğde merkezli Yalova, Aydın ve Ankara illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 14 cep telefonu, 13 sim kart, 4 laptop, 2 tablet, 10 flash bellek, 2 hafıza kartı, 1 hard disk, 1 çanta içinde 31 bin dolar ve 1 lüks araç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.K., B.A.E., S.K., Ö.Y., A.K., Y.S. ve G.N.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.