Kaçak olarak getirildiler: Kamyonette 124 kuş ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin türlerinin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:29
Kaçak olarak getirildiler: Kamyonette 124 kuş ele geçirildi
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Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu kamyonette yaptığı aramada yasadışı yollarla Yunanistan’dan getirildiği değerlendirilen 5 makav cinsi papağan, 4 dağ bıldırcını, 13 tepeli orman kekliği, 102 Japon ve posta güvercini ile bir miktar döviz ele geçirildi. 

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kamyonet trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. 

Kuşlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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