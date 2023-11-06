Samsun'da şüpheli ölüm... Cansız bedeni tuvalette bulundu

Samsun'da bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:19
Samsun'da şüpheli ölüm... Cansız bedeni tuvalette bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde apartmanda yaşayan yurttaşlar, çatı katında ikamet eden Yusuf Cengiz (70) isimli komşularından 3 gündür haber alamaması ve binaya kötü koku yayılması üzerine 112’ye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

Ekipler tuvalette yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Yusuf Cengiz’in cansız beden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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