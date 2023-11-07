Samsun'da 'APP plaka' operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:57

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'App plaka' diye tabir edilen Avrupa Press Plaka olarak bilinen büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasa dışı basıldığı atölyeye baskın düzenledi.

Atölyedeki aramalarda, 1 sahte mühür basım makinesi, 1 plaka baskı pres makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 90 basılı APP plaka, 486 boş plaka levhası, 196 harf kalıbı ve 154 rakam kalıbı ele geçirildi.

Olayla ilgili H.T. ve A.B., gözaltına alındı.