Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sit alanında bulunan bir tarlada tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:40
Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 şüpheli yakalandı
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Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesinde, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen çalışmalar kapsamında sit alanında bulunan bölgede bir şahsa ait tarlada tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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