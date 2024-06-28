Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 şüpheli yakalandı
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sit alanında bulunan bir tarlada tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesinde, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen çalışmalar kapsamında sit alanında bulunan bölgede bir şahsa ait tarlada tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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