Kaçak tütün deposuna baskın: Evin sahibi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:58

Güncelleme: 29.03.2024 - 15:58

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi.

Tespit edilen eve yapılan operasyonda 74 kilogram tütün, 8 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 123 bin 800 adet boş makaron, 2 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.

Kaçak tütün deposuna çevrilen evin sahibi ise, gözaltına alındı.