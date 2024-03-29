Kaçak tütün deposuna baskın: Evin sahibi gözaltına alındı!

Düzce’de polis ekipleri bir eve kaçak tütün baskını yaptı. Evin kaçak tütün deposu olduğu belirlenirken, bir kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:58
Kaçak tütün deposuna baskın: Evin sahibi gözaltına alındı!
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi.

Tespit edilen eve yapılan operasyonda 74 kilogram tütün, 8 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 123 bin 800 adet boş makaron, 2 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.

Kaçak tütün deposuna çevrilen evin sahibi ise, gözaltına alındı.


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