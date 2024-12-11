Bursa'da 'yol verme' kavgası: Arabasından baltayla indi!

Bursa'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'da 'yol verme' kavgası: Arabasından baltayla indi!
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DHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:44

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde dün 16 BEF 365 plakalı otomobilin sürücüsüyle 16 AUM 380 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardında gözaltına alınan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.


Etiketler: #Bursa

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