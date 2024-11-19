Kaçak yollara yurda sokulan 63 papağana el konuldu

Çanakkale'de yasadışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak yollara yurda sokulan 63 papağana el konuldu
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 14:07

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasadışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen hayvan türlerine yönelik çalışmada, kentteki 4 işyerinde arama yaptı.

Aramalarda, 36'sı sultan, 14'ü monk, 4'ü Amazon, 6'sı derbyan, 3'ü Senegal cinsi 63 papağan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #çanakkale #papağan #yasadışı

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