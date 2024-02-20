Kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar!

Kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan 29 göçmen ile onları geçirmeye çalışan 1 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:27
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sisli ve yağışlı havayı fırsat bilip Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik devriye görevi gerçekleştirdi.

Yapılan devriye sırasında 29 kaçak göçmen ile onları Türkiye’ye geçirmeye çalışan 1 organizatör yakalandı.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken 29 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere geçici barınma merkezine teslim edildi.


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