Kaçak yollarla Türkiye'ye sokacaktı: Habur Sınır Kapısı'nda 'konur' cinsi 6 papağan ele geçirildi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye sokulmak istenen 6 "konur" cinsi papağan ele geçirildi. Şüpheliye 41 bin 817 TL ceza kesildi.
Irak’tan satın aldığı 6 konur papağanını (Aratinga solstitialis) Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye getirmeye çalışan şüpheli, Gümrük Muhafaza ekibinin dikkati ile yakayı ele verdi.
Araç içerisinde bulunan papağanlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Papağanları yasadışı yollar ile ülkeye getirmeye çalışan şüpheli M.E. hakkında 41 bin 817 TL idari yaptırım uygulandı.
Papağanlar, Şırnak DKMP Rehabilitasyon Merkezinde yapılacak tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek.
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